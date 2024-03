Weverton tem 345 jogos com a camisa do Palmeiras (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)







06/03/2024

O Palmeiras já está garantido na fase final do Paulista, mas possui um dilema para resolver com Weverton no gol da equipe. O Verdão precisa de apenas um empate contra o Botafogo-SP para garantir a melhor campanha da primeira fase do Estadual 2024.

Weverton não faz um bom início de ano e talvez viva o seu período de maior instabilidade no gol do Palmeiras desde que chegou ao clube, em 2018.

Muitos palmeirenses já pedem a entrada de Marcelo Lomba na meta alviverde, mas Abel Ferreira deve manter Weverton, um dos líderes de sua era, como titular. Até porque não é fácil testar um goleiro reserva em uma fogueira como uma fase eliminatória.

Fato é que a comissão técnica e Rogério Godoy (preparador de goleiros) precisam recuperar a confiança de Weverton no Palmeiras, para o goleiro não comprometer o time nos jogos decisivos do Paulistão.

Weverton é o goleiro com mais títulos na história do Palmeiras e ídolo da nova geração de torcedores e, também por essa razão, é uma decisão difícil do técnico colocar o arqueiro no banco. Se Marcelo Lomba falhar caso entre no gol, o técnico perde os seus dois goleiros.

Missão complicada para o técnico português resolver nesta semana livre antes da fase final do Paulistão começar.

