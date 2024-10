Saiba como Abel ajusta o Palmeiras durante a Data Fifa

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 10/10/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se prepara para voltar a campo no próximo dia 20, quando enfrentará o Juventude fora de casa, às 20h, para seguir à caça do líder Botafogo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Um dos principais objetivos do técnico Abel Ferreira durante a pausa da Data Fifa será trabalhar intensivamente a finalização de seus jogadores. O treinador expressou sua insatisfação com o número elevado de oportunidades perdidas após o empate sem gols contra o Red Bull Bragantino no último sábado.

Mesmo tendo o segundo melhor ataque da competição, com 46 gols marcados, a frustração de ter deixado escapar dois pontos em Bragança Paulista fez Abel criticar a falta de pontaria de seus atacantes.

— Tivemos várias oportunidades claras, como a cabeçada do Flaco e as finalizações do Maurício, Rony e Dudu. Faltou eficácia, especialmente nas quatro principais chances que criamos — analisou Abel.

— O nosso maior adversário foi o goleiro deles, que teve uma atuação decisiva. A equipe se fechou bem atrás da linha da bola, e precisamos buscar soluções para superar isso. A ineficácia foi nosso maior inimigo neste jogo — completou o treinador, após o empate no último sábado.

O resultado interrompeu uma sequência de seis vitórias seguidas do Verdão. E pior, fez a diferença para o líder Botafogo voltar a ser de três pontos.

Além do ataque, a defesa do Palmeiras também é destaque no Brasileirão. Com 20 gols sofridos, é a melhor do torneio, sofrendo apenas seis gols nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro, um nos últimos cinco. São nesses números que Abel confia que o Palmeiras possa repetir a virada do ano passado e conquistar novamente o título brasileiro.