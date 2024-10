Palmeiras recebe quantia milionária e encerra disputa judicial com WTorre; veja valores

Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares e Thiago Braga • Publicada em 09/10/2024 - 12:11 • São Paulo (SP)

O Palmeiras anunciou na manhã desta quarta-feira (9) que chegou a um acordo com a Real Arenas, empresa do grupo WTorre, e encerrou as disputas judiciais travadas nos últimos anos por dívidas e repasses de verbas relacionadas ao estádio.

As partes fizeram concessões no acordo, como ajustes operacionais e comerciais, além do repasse de valores que a construtora não realizou nos últimos anos de parceria.

Segundo o comunicado divulgado pelo clube paulista, a WTorre irá pagar R$ 50,1 milhões à vista para o Palmeiras por dívidas pendentes. Ademais, realizará a cessão de diferentes propriedades da arena alviverde. O valor total do acordo, por sua vez, chega a R$ 117 milhões.

Segundo apuração da reportagem do Lance!, o montante de R$ 50,1 milhões já foi depositados nos cofres do clube.

Também ficou estabelecida a a setorização de algumas cadeiras da arena, ação que beneficia torcedores adeptos dos programas Avanti e Passaporte e clientes do Lounge Centenário. Detentores de cadeiras cativas também terão seus direitos garantidos.

Allianz Parque antes de Palmeiras x Criciuma (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

- Este é um momento especial para todos nós, palmeirenses. Após dez anos de discussões, a nossa gestão concretizou um acordo justo, benéfico a todos e fundamental para o futuro desta parceria, que tem mais 20 anos pela frente. Nosso compromisso é construir um Palmeiras cada vez mais vencedor e, para isso, queremos caminhar lado a lado com a WTorre - disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.