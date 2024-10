Miguel Borja foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018 (Foto: Agência Palmeiras/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro

Campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018, o atacante Miguel Borja, atualmente no River Plate, foi denunciado por maus tratos e agressão física contra seus filhos de sete e dez anos, pela diretora do colégio onde as crianças estudam.

Segundo o jornal diário argentino 'Olé', a denúncia foi feita após queixas uma queixa do filho mais novo alegando que ele e seu irmão eram agredidos com um cinto pelos pais quando se comportava mal. O jogador e Linda, sua esposa, prestaram depoimento negando as acusações de maus tratos e alertando que processaria o colégio por falsa denúncia.

Miguel Borja tem 36 gols com a camisa do Palmeiras (Foto: Nelson Almeida/AFP)

A diretora alega que a suspeita de violência física foi despertada quando o menino chorou copiosamente na escola ao saber que seu pai seria chamado na diretoria para ser comunicado sobre um mau comportamento da criança.

