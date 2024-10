Palmeiras montará ‘operação de guerra’ para receber Botafogo no Allianz Parque, diz PVC

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro

Com a recente virada histórica do Palmeiras sobre o Botafogo em 2023, grandes expectativas se formaram para o jogo entre as duas equipes, na reta final do {Campeonato Brasileiro} 2024. A partida, que é um dos jogos mais esperados do Brasileirão 2024, pode decidir o título e envolve um contexto emocionante. Caso o Glorioso avance para a final da Libertadores, a data do jogo pode ser alterada e cause uma grande reviravolta na história.

Com apenas 3 pontos separando os dois clubes na tabela, o confronto direto entre as equipes pode decidir quem levantará a taça no final do ano. A princípio, a partida está marcada para o dia 01 de dezembro no Allianz Parque, mas pode sofrer alterações pelo conflito de datas com o calendário da Conmebol Libertadores.

17/07/2024 -Botafogo x Palmeiras - Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em caso de classificação do Botafogo contra o Peñarol na semifinal da Libertadores, a 36ª rodada do {Campeonato Brasileiro} deve ser antecipada para o dia 26 de novembro (terça-feira), segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho do UOL.

A polêmica envolvendo a mudança da data envolve a disponibilidade do Allianz Parque para receber a partida na possível nova data. Isso, pois o show para o especial de fim de ano da TV Globo comandado por Roberto Carlos já está marcado para ser gravado no estádio do Palmeiras no dia 27 de novembro.

Allianz Parque antes de Palmeiras x Criciuma (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Sendo assim, PVC afirma que Leila Pereira, o Palmeiras e a WTorre montarão uma 'operação de guerra' para que o jogo aconteça no Allianz Parque, mesmo em caso de mudança de data.

– Dia 26 é uma hipótese para fazer esse jogo. A CBF não vai se manifestar, o Palmeiras também não, porque ninguém sabe se o Botafogo vai estar na final. Ocorre que no dia 27 tem show do Roberto Carlos. A WTorre se prepara para fazer uma operação de guerra para fazer o jogo dia 26, se a data for dia 26. Passou a ser data mais provável se o Botafogo for para a final. Dia 26, véspera do show do Roberto Carlos, com operação de guerra, para fazer o jogo com palco, sem gol Norte, mas no Allianz Parque. Serão muitas emoções – concluiu PVC.

