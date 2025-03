O Palmeiras parece estar em um cenário bastante conhecido quando se trata de decisões de Campeonatos Paulistas. Isso porque o time comandado por Abel Ferreira, apesar de ter vencido as três últimas edições do torneio, também perdeu os jogos de ida em todos eles.

Diante do Corinthians, na noite deste domingo (16), não foi diferente. O Verdão acabou derrotado por 1 a 0 e agora precisa reverter o placar negativo no dia 27, em Itaquera. No entanto, há uma diferença nesta temporada: o primeiro duelo da final foi disputado em casa, diferentemente dos anos anteriores, quando o time foi para a decisão diante de sua torcida.

Questionado sobre o desafio de reverter a situação na Neo Química Arena, o técnico Abel Ferreira bateu na tecla da "preparação" que o elenco precisará fazer para buscar o quarto troféu consecutivo no campeonato.

- O meu maior desafio foi atravessar o Atlântico para treinar o Palmeiras. Esse foi o meu maior desafio. E vir para o futebol brasileiro. Agora é nos preparar. Não temos nada a perder - avaliou o treinador português.

Em relação à pausa para a Data Fifa em que os times terão 10 dias de descanso entre uma final e outra, o treinador palmeirense parece não ter gostado do calendário do futebol paulista.

- A Fedação Paulista deve ser das poucas que deixou prolongar (o campeonato). O Carioca conseguiu acabar hoje, o Paulista, não. Mas como disse, não vou entrar por aí. Vamos nos preparar com os jogadores que nós tivemos para ir disputar essa final na casa do nosso adversário. Não temos nada a perder. Espero que consigamos ser capazes de resolver isso - completou.

Em 2022, a decisão foi contra o São Paulo. No primeiro jogo, o Verdão perdeu por 3 a 1, fora de casa, mas goleou o rival na volta por 4 a 0 e acabou campeão. No ano seguinte, contra o Água Santa, derrota na ida por 2 a 1 e, na decisão, mais um 4 a 0 para celebrar o bicampeonato.

Por fim, em 2024, a derrota no primeiro jogo foi para o Santos: 1 a 0, placar que foi revertido no Allianz Parque, quando o time de Abel Ferreira fez 2 a 0 e assegurou o tricampeonato estadual.