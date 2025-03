O zagueiro Murilo não escondeu o descontentamento com a derrota do Palmeiras para o Corinthians, por 1 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O beque acredita que o Verdão jogou melhor e teve mais chances que o rival e que o placar ainda está aberto para ser revertido em Itaquera, no dia 27.

- A gente fica chateado pelo volume que a gente teve, pela quantidade de posse, principalmente no segundo tempo, quando agrededimos e finalizamos bastante. A gente sai chateado pela forma que não concluímos para fazer o gol, mas temos uma identidade e vamos correr atrás, vamos trabalhar e juntar os cacos para poder reverter o resultado na casa deles - disse Murilo, após a partida.

Sobre a pausa para a Data Fifa, Murilo acredita que não será prejucial ao Palmeiras, apesar de ter alguns jogadores convocados por suas seleções.

- Não vai atrapalhar, a gente vai treinar e conversar muito para alinhar o máximo possível pra gente conseguir fazer uma grande partida no segundo jogo e conseguir reverter - afirmou o defensor.

Por fim, o zagueiro palmeirense agradeceu os mais de 40 mil torcedores presentes no Dérbi, que incentivaram durante todo a partida.

- A torcida está de parabéns, incentivou a gente do início até o fim, a gente sentiu a vibração, o apoio, foi surreal, fiquei muito contente... Coloquei o máximo dentro de campo, mas foi uma noite que não fomos tão eficazes. Vamos trabalhar para melhorar isso - completou o jogador.

Palmeiras x Corinthians

As equipes agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.