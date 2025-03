Abel Ferreira explicou o que faltou para o Palmeiras em derrota por 1 a 0 contra o Corinthians em primeiro jogo pela final do Campeonato Paulista. Em coletiva de imprensa, o treinador enxergou a falta de pressão e questionou a ausência de defesas por parte de Weverton. Inclusive, alguns torcedores apontaram o goleiro como um dos culpados no gol marcado por Yuri Alberto.

- Não saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar esse jogador e ficaram mais com a bola. Mesmo assim… Não me lembro de uma defesa do Weverton, por exemplo. Eles fizeram muitos remates ao gol, mas não me recordo de defesas do nosso goleiro, nem mesmo em escanteios, onde o adversário também é perigoso. Mas, sim, nos tiraram a posse de bola no final do primeiro tempo - começou a analisar.

Abel Ferreira apontou outras questões do Palmeiras. Nas palavras do treinador, o time não soube marcar ou aproveitar chances criadas, citando como exemplo os lances de Vitor Roque.

- Não conseguimos marcar, nem naquele lance em que tiraram a bola em cima da linha, nem nas duas oportunidades de Vitor Roque, quando o goleiro fez grandes defesas. Em uma delas, após escanteio, pressionamos, mas o goleiro interveio. Na outra, em uma cobrança de falta, Vitor Roque finalizou dentro da área, mas o goleiro novamente evitou o gol - completou Abel Ferreira.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Agora, o desafio do treinador é maior. No dia 27 de março, o técnico chega em desvantagem para resolver a decisão na casa do rival. O confronto de volta acontecerá na Neo Química Arena, após a Data Fifa.