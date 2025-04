Torcedores do Palmeiras se revoltam com Richard Ríos após gol: ‘Ridículo’

O Palmeiras abriu o placar contra o Cerro Porteño-PAR, com gol de Richard Ríos, na Libertadores, no Allianz Parque. No entanto, apesar do gol, torcedores do Alviverde se revoltaram com o jogador nesta quarta-feira (9). O motivo foi o gesto do jogador, que pediu silêncio à torcida na comemoração.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Richard Ríos tem sido alvo de críticas dos torcedores do Palmeiras pelas atuações nas últimas semanas. Na final do Paulistão, o meia foi detonado após perder uma bola que culminou em um gol do Corinthians. Na fase de grupos do estadual, o atleta também havia falhado em um lance de gol do rival. No retorno do intervalo, o jogador foi criticado pelos torcedores no Allianz.

Veja as reações nas redes sociais: