Veiga deixa jogo do Palmeiras com lesão e preocupa para clássico com Corinthians

Em disputa de bola no meio de campo, Raphael Veiga sentiu uma lesão no ombro esquerdo e deixou o gramado do Allianz Parque aos 11 minutos do primeiro tempo, na estreia do Palmeiras em casa pela fase de grupos da Libertadores, na noite desta quarta-feira (9).

Amparado pela equipe médica alviverde, o camisa 23 foi direto para o vestiário e preocupa a comissão técnica comandada por Abel Ferreira para a sequência da temporada. No próximo fim de semana, o Verdão encara o Corinthians, pelo Brasileirão.

Veiga havia retornado recentemente de uma lesão na lombar e voltou a ser relacionado após desfalcar o time contra o Sport. Para o lugar do meia, Abel Ferreira optou por Felipe Anderson.

Com a saída de Veiga, o Palmeiras passa a ter seis jogadores sob os cuidados do departamento médico. Além do meia, seguem fora Marcos Rocha (transição física), Mayke (lesão na coxa), Aníbal Moreno (trauma na coxa), Paulinho (transição física) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho).

Na atual temporada, o meio-campista soma 19 partidas, sendo 13 delas como titular, dois gols e seis assistências.

O meio-campista Raphael Veiga comemora gol marcado pelo Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

Palmeiras na Libertadores

Com três pontos conquistados, o Palmeiras divide a liderança do Grupo G com o Cerro Porteño, que venceu o Bolívar na primeira rodada e leva vantagem nos critérios de desempate — quatro gols marcados contra três.

Caso vença o rival na noite desta quarta-feira (9), a equipe comandada por Abel Ferreira assume, de forma isolada, a liderança da chave.

