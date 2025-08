O Palmeiras enfrenta o Vitória neste domingo (3), às 19h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira optou por um time majoritariamente reserva.

continua após a publicidade

Após perder o Derby contra o Corinthians no meio de semana, o Verdão tenta se manter no G-4 nesta rodada. Atualmente, é o terceiro da tabela, com 32 pontos em 15 jogos. À frente estão Cruzeiro e Flamengo.

No gol, Abel Ferreira optou por Marcelo Lomba. Na zona defensiva, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Benedetti e Vanderlan formam quarteto.

Já o meio-campo conta com Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga, que perdeu espaço no time titular. No setor ofensivo, Abel optou por poupar Vitor Roque e escalou Thalys, Luighi e Flaco López.

continua após a publicidade

➡️ Entenda os próximos passos do Palmeiras na janela de transferências

Escalação confirmada do Palmeiras contra o Vitória

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira):

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Thalys, Luighi e Flaco López.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira arbitragem e onde assistir Vitória x Palmeiras

VITÓRIA X PALMEIRAS

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Palmeiras: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

continua após a publicidade

Agenda do Palmeiras