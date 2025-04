Palmeiras tem mudanças na escalação e novidade no banco para jogo da Libertadores

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras após poupar parte do elenco no último domingo. Estêvão, Raphael Veiga, Gómez e Piquerez voltam ao time titular e iniciam a partida contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Poupado no duelo contra o Sport por conta de uma pancada no joelho, Richard Ríos treinou normalmente nos últimos dias e assume a vaga de Lucas Evangelista no meio de campo. Já Maurício, destaque do time no início da temporada, se recuperou de cirurgia no ombro e começa entre os suplentes.

Em processo de transição física após se recuperar de uma lesão na perna, Paulinho segue fora. Marcos Rocha (transição física), Mayke (lesão na coxa), Evangelista (trauma na coxa) Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho) também são desfalques.

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de pênalti marcado por Piquerez nos acréscimos do segundo tempo. Com o empate na estreia, o Verdão chegou a quatro pontos e divide a liderança do Brasileirão com outras seis equipes.

Estêvão retorna para a escalação titular do Palmeiras após ser poupado pelo técnico Abel Ferreira (foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Escalação do Palmeiras

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Após vencerem na estreia da fase de grupos da Libertadores, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam no Allianz Parque em duelo direto pela liderança do Grupo G. Com três pontos cada, os paraguaios levam vantagem no saldo de gols — marcaram quatro vezes na primeira rodada, contra três gols do Verdão.