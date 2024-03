Rios ou Lázaro? Abel vive dúvida no Palmeiras antes de mata-mata do Paulista

Lázaro ainda não ganhou uma chance como titular no Palmeiras (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 07/03/2024 - 07:40 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP neste sábado (9), na Arena Barueri, no jogo que fecha a participação do Verdão nesta fase de grupos do Paulistão 2024.

No último teste antes das quartas de final, quando muito provavelmente encara a Ponte Preta, Abel Ferreira precisa definir se vai manter a escalação com os quatro (Aníbal, Rios, Zé e Veiga) no meio, ou se abre a vaga para Lázaro entrar no ataque ao lado de Endrick e Flaco López.

Nos dois jogos em que o Verdão fez com a formação mais parecida com um 4-4-2, diante de Mirassol e São Paulo, o time não correspondeu e não convenceu a torcida, apesar de não ter perdido nenhum dos dois jogos.

Lázaro entrou bem diante da Portuguesa e do São Paulo e já corre por fora por uma vaga como titular, caso Abel queira voltar com uma escalação com dois pontas e um atacante mais fixo.

Com Gustavo Gómez machucado e somente Naves como zagueiro de opção no banco de reservas, dificilmente o técnico português volte a usar o esquema com três zagueiros, mas com o retorno de Mayke, ele pode até tentar mais uma vez usar Marcos Rocha como um terceiro zagueiro pela direita.

Diferentes variações, diferentes peças e o torcedor palmeirense só quer uma coisa: que o time volte a desempenhar um bom futebol para garantir esse tricampeonato paulista que seria histórico.