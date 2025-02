O lateral-direito Mayke, que alcançou a marca de 300 jogos pelo Palmeiras contra o Novorizontino, pelo Paulistão, celebrou os números com a camisa do Verdão e já projetou o duelo deste domingo (2), contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, às 18h30, pela sexta rodada do Estadual.

- Cheguei em 2017 e nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar aqui agora, podendo fazer história, completando essa marca de 300 jogos. É só agradecer ao Palmeiras e a todos os torcedores que me abraçaram desde quando eu cheguei - afirmou o atleta com mais tempo no elenco profissional.

Com 12 títulos conquistados, Mayke é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Ademir da Guia e Junqueira. Além disso, é o atleta com mais títulos brasileiros na era dos pontos corridos do Brasileirão, com cinco: dois pelo Cruzeiro e três pelo Palmeiras.

- Sempre jogar lá contra o Guarani é difícil. Eu vi alguns jogos deles, é uma equipe de qualidade. Sabemos que vai ser um jogo supercomplicado, mas temos de tentar fazer o nosso melhor, impor o nosso ritmo fora de casa para conseguirmos o nosso objetivo, que são os três pontos - finalizou.

Escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Guarani tem: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco López.

