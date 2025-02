Torcedores do Palmeiras se frustram com atuação de Andreas Pereira: ‘Tá explicado’

Andreas Pereira, um dos principais alvos do Palmeiras na janela de transferências, foi destaque na vitória do Fulham por 2 a 1, de virada, sobre o Newcastle, pela 24ª rodada da Premier League. O brasileiro, que iniciou a partida no banco de reservas entre os selecionados por Marco Silva, substituiu Smith-Rowe aos 27' do segundo tempo e deu a assistência para o gol da vitória, anotado por Rodrigo Muniz dez minutos após entrar em campo.

continua após a publicidade

➡️ Dupla ex-Corinthians e São Paulo brilha em goleada histórica na Premier League

Torcedores do Palmeiras que acompanhavam o confronto para monitorar o possível reforço da equipe se frustraram. Mesmo entre os reservas, em meio à novela que o liga ao Alviverde, Andreas segue com muita importância no elenco dos Cottagers, o que torna distante o retorno ao futebol brasileiro. Confira reações!

Torcedores do Palmeiras se frustram com Andreas Pereira

Andreas Pereira em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Andreas no Verdão?

Andreas Pereira, principal alvo do Palmeiras nesta janela de transferências, recusou a primeira proposta de renovação de contrato enviada pelo clube inglês no final de janeiro. Com isso, o jogador brasileiro de 29 anos mantém seu futuro em aberto em meio às especulações de saída, seja para o futebol brasileiro ou europeu.

continua após a publicidade

A direção alviverde, no entanto, adota tom pessimista a respeito da possível chegada de Andreas. Antes do duelo contra o Novorizontino, pelo Paulistão, Leila Pereira detalhou as tratativas com o atleta, que segue como "objetivo de mercado", apesar da chegada de Emiliano Martínez.

– Não muda (o desejo pelo Andreas Pereira após contratar Emiliano Martínez), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos – disse Leila Pereira, em entrevista à "TNT Sports", antes da derrota de virada para o Novorizontino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional