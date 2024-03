Richard Rios descarta favoritismo do Palmeiras no Paulista e agradece torcida de Barueri

Richard Rios deve manter titularidade no Palmeiras no mata-mata do Paulista (Foto: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/03/2024 - 07:17 • São Paulo

O volante Richard Rios foi mais uma vez um dos destaques do Palmeiras na vitória alviverde por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, neste último sábado (9), na Arena Barueri, em jogo que fechou a participação do Verdão na fase de grupos do Estadual.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O colombiano rechaçou o papo de favoritismo do Palmeiras para o mata-mata do Paulista e disse que no futebol tudo pode acontecer:

- Eu acho que não tem favoritismo, todo mundo trabalha para ganhar os jogos, ainda não perdemos, mas tudo pode acontecer no futebol, a gente vai com os pés no chão para o mata-mata, respeitando todos os nossos rivais - disse o camisa 27.

Rios também falou sobre a dificuldade de não atuar no Allianz Parque, mas fez questão de elogiar a torcida que vai até Barueri para apoiar os jogadores.

- É bem diferente, lá a gente sente a atmosfera do torcedor, bem mais perto do CT e das nossas famílias, mas a gente agradece os torcedores que vem até aqui, é muito importante pra gente e a gente sente isso dentro de campo, agradecer todos que fazem um esforço pra estarem aqui com a gente, em breve vamos voltar pro Allianz que é a nossa casa - finalizou o colombiano.

➡️ Veja os grupos e datas dos confrontos no Paulistão

Garantido em primeiro lugar na colocação geral do Paulistão 2024, o Palmeiras espera agora Ponte Preta ou Água Santa definirem quem se classifica em segundo do grupo, para iniciar a preparação para as quartas de final.