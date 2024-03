Rony balançou as redes e provocou expulsão (Foto: Divulgação / Palmeiras)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 09/03/2024 - 19:58 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 neste sábado (9), na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rony.

O Verdão teve um jogador a mais em todo o segundo tempo, pois o zagueiro Matheus Costa foi expulso na reta final na primeira etapa. Com o resultado, o time treinado por Abel Ferreira garantiu a melhor campanha do Campeonato Paulista, ficando na primeira posição da classificação geral.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Botafogo-SP ameaçou o Palmeiras na primeira etapa, em contra-ataques rápidos, e obrigou Weverton a trabalhar. O Verdão demorou a se encontrar e, na reta final, Rony arrancava sozinho rumo à grande área e foi puxado pela camisa. O zagueiro Matheus Costa foi expulso e, com um a mais no segundo tempo, os comandados de Abel Ferreira tomaram conta do jogo e abriram o placar justamente com o camisa 10. Pintou notificação no seu telefone? É gol do Rony!

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Após vencer o Botafogo, o Palmeiras volta a jogar no domingo (17), e o adversário será a Ponte Preta ou o Água Santa.

