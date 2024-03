Rony participou do lance da expulsão (Foto: Divulgação / Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 19:16 • São Paulo (SP)

O Palmeiras ficou com um jogador a mais na reta final do primeiro tempo contra o Botafogo-SP, na Arena Barueri. Nas redes sociais, os torcedores dividiram opiniões sobre o lance que resultou na expulsão de Matheus Costa, que fez falta em Rony.

O atacante palmeirense arrancava sozinho rumo à grande área da equipe de Ribeirão Preto. Contudo, foi parado pelo defensor por um puxão na camisa. Alguns torcedores interpretaram como se o lance não fosse necessariamente para cartão vermelho.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela última rodada (12ª) da primeira fase do Paulistão. O Verdão tenta ficar com a primeira colocação geral do torneio estadual e, com isso, ter a vantagem de decidir os jogos do mata-mata sob seus domínios, no Allianz Parque ou na Arena Barueri. O time de Ribeirão já está eliminado.

Momento da falta sobre Rony, do Palmeiras, cometida pelo zagueiro do Botafogo-SP, que acabou recebendo o cartão vermelho direto (Foto: Reprodução / CazéTV)