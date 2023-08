O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste sábado (19), na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Raphael Veiga e Richard Ríos. Na saída de campo após o confronto, o colombiano festejou o golaço marcado no triunfo alviverde, de fora da área, aos 20 minutos do segundo tempo. O gol sacramentou a vitória do Verdão fora de casa.