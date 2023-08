Assim como no primeiro tempo, os visitantes mantiveram uma postura dominante na etapa final. O Cuiabá pouco assustou e continuou com muitas dificuldades no setor ofensivo, permitindo que o Palmeiras ficasse confortável na partida. Aos 20', Richard Ríos marcou um golaço de fora de área e sacramentou a vitória do Verdão, confirmando a superioridade da equipe visitante. No fim do jogo, o Dourado se lançou no jogo e criou duas boas chances, mas parou no goleiro Weverton.