O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste sábado (19), na Arena Cuiabá, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga abriu o placar de cabeça, após belo jogada individual de Luan pela direita. O segundo do Verdão na partida foi marcado por Richard Ríos, que acertou lindo chute de fora da área. Confira as notas do Lance!