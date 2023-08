CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur (Felipe Augusto, aos 25' do 2ºT), Rikelme; Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro, aos 25' do 2ºT) e Ceppelini (Denilson, aos 8' do 2ºT); Jonathan Cafú (Derik Lacerda, aos 25' do 2ºT), Clayson (Wellington Silva, aos 24' do 1ºT) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.