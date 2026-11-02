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Arias rebate críticas ao Palmeiras e dispara: 'Está devendo?'

Colombiano defendeu as atuações em entrevista e ressaltou o fato de a equipe seguir viva na disputa por três títulos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/11/2026 07:05
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Jhon Arias saiu em defesa do Palmeiras após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Titular na partida, o colombiano rebateu as críticas à falta de eficácia ofensiva e afirmou que o clube não está devendo "absolutamente nada".

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O colombiano também destacou que o Palmeiras segue na briga pelos três títulos restante na temporada e é o único clube do país ainda na disputa em todas as competições.

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- Vou falar se o Palmeiras está devendo? É o único time do Brasil que está nas três competições ainda vivo, imagina os outros 19 da Série A. Às vezes a gente normaliza o que acontece aqui, mas devendo, acho que zero. O importante era chegar nessa fase do ano vivo em todas as frentes. E valorizar que o Palmeiras é o único time do Brasil com essa capacidade - explicou.

O jogador Mauricio, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Vasco Gama FR, durante partida válida pelas semi final, ida, da Copa do Brasil, na arena Nubank Parque.
Arias comemora ao lado de jogadores do Palmeiras gol sobre o Vasco, no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após vencer o primeiro confronto, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir vaga na final da Copa do Brasil. Na outra semifinal, o Grêmio derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, em Porto Alegre.

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Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

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