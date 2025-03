Retrospecto recente é trunfo do Palmeiras contra o São Paulo; veja os números

O Palmeiras encara o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. A partida ainda não tem data definida, mas será no Allianz Parque devido a melhor campanha do Verdão na tabela de classificação geral da competição.

O Verdão não é derrotado pelo São Paulo no tempo regulamentar há seis partidas, a última vez foi na vitória do Tricolor por 2 a 1 na Copa do Brasil de 2023, no Allianz Parque, quando o Palmeiras foi eliminado nas quartas de final.

Desde então foram duas vitórias e quatro empates, mas entre esses resultados está a goleada por 5 a 0 no Brasileirão de 2022 que encaminhou o Palmeiras ao título. O Verdão marcou oito gols e levou apenas dois. Por outro lado, o São Paulo conquistou a Supercopa nos pênaltis após empate por 0 a 0 em Choque-Rei realizado no Mineirão, em 2024.

Palmeiras leva vantagem no retrospeto recente contra o São Paulo (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Estatísticas nos últimos desde 2023

Jogos: 6 partidas Vitórias do Palmeiras: 2 Vitórias do São Paulo: 1 (2 a 1 na Copa do Brasil de 2023) Empates: 4 Gols do Palmeiras: 8 Gols do São Paulo: 2

Lista de jogos

Palmeiras 5 x 0 São Paulo - Brasileirão 2023

Palmeiras (2) 0 x 0 (4) São Paulo - Supercopa do Brasil 2024 - *partida realizada no Mineirão

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista 2024

São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2024

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Brasileirão 2024

Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Paulistão 2025

Embalo com reforços

A grande novidade do Verdão para a semifinal do Paulistão deve ser a estreia de Vitor Roque. O jogador foi contratado junto ao Barcelona e desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (3). O atacante vinha atuando pelo Bétis, clube que estava atuando emprestado pelo clube catalão, e tem chances de ser relacionado para o clássico contra o São Paulo.