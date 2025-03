Palmeiras monta esquema para chegada ‘invisível’ de Vitor Roque

Último reforço do Palmeiras na janela de transferências, o atacante Vitor Roque desembarcou no aeroporto de Guarulhos na manhã desta segunda-feira. No entanto, o clube montou um esquema especial para que o jogador chegasse de maneira 'invisível', não tendo contato com a imprensa nem com a torcida.

De acordo com o "ge", Vitor Roque saiu em uma van com os vidros completamente lacrados para que não fosse visto. A ideia do Palmeiras era que o jogador se dirigisse diretamente à Academia de Futebol sem causar alarde.

A recomendação partiu do próprio aeroporto, que não queria aglomerações na área de desembarque. Desta forma, o atacante não passou pelo saguão principal de Guarulhos, desembarcando em uma área especial e restrita.

Vitor Roque chega ao Brasil em esquema especial montado pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Vitor Roque fala na chegada em Guarulhos 🐯

O Palmeiras compartilhou um vídeo rápido do desembarque de Vitor Roque no aeroporto de Guarulhos em suas redes sociais. No registro, o 'Tigrinho' manda o primeiro recado à torcida palmeirense já vestido com a camisa dourada do clube, que recebeu nesta segunda.

- Tô muito feliz e muito ansioso também. Espero conhecer meus novos companheiros. É um orgulho estar vestindo essa camisa maravilhosa - disse Vitor Roque, que falou com os torcedores na gravação:

- Fala, família Palmeiras. Cheguei, estou em São Paulo. Tô muito ansioso para encontrar vocês. Tamo junto (sic). Valeu.