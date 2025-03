Empresário de Vitor Roque, do Palmeiras, promete retorno à Europa em dois anos

O retorno de Vitor Roque ao Brasil para atuar pelo Palmeiras, com apenas 20 anos, não preocupa o empresário do atacante, André Cury, que apostou em um rápido retorno ao futebol europeu. Em entrevista à rádio "RAC1", o agente afirmou que o jogador foi prejudicado em sua adaptação no Barcelona, salientou que o atleta vinha bem no Betis, mas que a melhor opção era retornar ao futebol brasileiro.

- Ele é um grande jogador, um ótimo menino. As coisas infelizmente não deram tão certo (no Barcelona) como a gente pensava inicialmente. Creio que ele ter chegado na janela de inverno atrapalhou. Ele ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta - disse André Cury.

Passagem discreta pelo futebol europeu

Após chegar ao Barcelona no início de 2024, Vitor Roque Roque encontrou dificuldades para se firmar no time principal, sob o comando do então técnico Xavi. Sem espaço, foi emprestado ao Real Betis em agosto de 2024, onde teve um desempenho mais consistente, mas ainda assim não conseguiu se estabelecer como titular absoluto.

- A verdade é que o futebol hoje em dia está muito mudado, porque as pessoas querem que os jogadores apresentem rendimento de forma automática, de um dia para o outro. Ele passou por dois clubes da Espanha, um país diferente, e marcou 10 gols. Qualidade não lhe falta. Tem potência, tem qualidade, tem tudo - exaltou o empresário.

Palmeiras acerta contratação de Vitor Roque

A negociação para o retorno do centroavante ao Brasil, especificamente ao Palmeiras, foi uma verdadeira novela, marcada por idas e vindas. O interesse do Verdão em Vitor Roque começou a ganhar força no final de 2024, com o clube buscando um centroavante jovem e com potencial para suprir uma carência no elenco comandado por Abel Ferreira.

As tratativas avançaram, e o Palmeiras chegou a um acordo com o Barcelona para a compra definitiva do jogador por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), mais 5 milhões de euros em variáveis, totalizando a maior transferência da história do futebol brasileiro até então.

