Retrospectiva 2024: entenda como Estêvão superou Endrick no Palmeiras

Reserva no início do ano, Estêvão se transformou no principal destaque do Palmeiras e assumiu o papel de protagonista ao longo da temporada. Com apenas 17 anos, o jovem atacante liderou a equipe na corrida pelo título brasileiro e superou os números de Endrick no clube paulista.

As atuações do jovem renderam, inclusive, a primeira convocação para a Seleção Brasileira, ainda em setembro, para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

- A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer estar jogando com caras que eu admiro bastante e espero aprender bastante - afirmou o jogador à época.

Estêvão contra Endrick no Palmeiras

Os jogadores formados nas categorias de base têm se destacado em momentos decisivos pelo Palmeiras nos últimos anos. Se, em 2023, Endrick liderou a arrancada rumo ao título do Brasileirão, na atual temporada foi Estêvão quem manteve o clube vivo na disputa contra o Botafogo.

O camisa 41, com 13 gols, superou o ex-companheiro, que balançou as redes 11 vezes na última temporada. Além disso, Estêvão somou nove assistências, enquanto o hoje atacante do Real Madrid não registrou nenhuma, evidenciando o poder de criação do jovem meia-atacante.

Estêvão e Endrick durante partida do Palmeiras

Permanência de Estêvão tem prazo de validade

Em junho de 2022, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na época). Do total, 45 milhões de euros são fixos, e os outros 16,5 milhões de euros estão atrelados a metas.

Apesar da transferência, o clube alviverde garantiu a permanência do jovem até abril do próximo ano, quando ele completará 18 anos. No entanto, o acordo foi estendido, permitindo que o meia-atacante dispute o Mundial de Clubes, marcado para junho e julho, nos Estados Unidos. Após o torneio, Estêvão seguirá para Londres, onde se apresentará ao Chelsea para a próxima temporada europeia.