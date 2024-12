Mercado da bola: atacante se despede do Palmeiras nas redes sociais: ‘Muito sucesso’

Contratado por empréstimo no início do ano junto ao Almería, o atacante Lázaro não teve seu vínculo estendido pelo Palmeiras e já retornou ao clube espanhol, onde realiza atividades visando o restante da temporada europeia.

- Obrigado, Palmeiras! Agradecer aos companheiros e staff pelos meses que vivemos juntos e desejo muito sucesso a todos, grande abraço - escreveu Lázaro em publicação nesta segunda-feira (30).

No acordo entre as partes havia uma cláusula para permanência do atacante até a disputa do Mundial Clubes, entre junho e julho, por 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,5 milhões). A direção alviverde, no entanto, optou por não permanecer com o jogador.

Sem consguir se firmar como titular na equipe comandada por Abel Ferreira em 2024, Lázaro disputou 35 jogos, sendo apenas 15 como titular, com três gols e uma assistência.

Lázaro, ex-atacante do Palmeiras, ao lado de Abel Ferreira durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Além de Lázaro, Dudu também se despediu do Palmeiras após o fim da temporada. Em dezembro, o atacante rescindiu amigavelmente seu contrato com o clube e foi anunciado como reforço do Cruzeiro.

Para suprir as baixas no setor ofensivo, o Palmeiras fechou a contratação de Facundo Torres e aguarda a conclusão de trâmites burocráticos para oficializar Paulinho, do Atlético-MG, como o segundo reforço para 2025.

Lázaro fora do Palmeiras

No mesmo dia em que se despediu do Palmeiras nas redes sociais, Lázaro apareceu treinando com o restante do elenco do Almería. Atualmente, a equipe lidera a segunda divisão espanhola, um ponto à frente do Mirandés.

- Lázaro já está conosco! Bem-vindo de volta! - comemorou o clube espanhol nas redes sociais.