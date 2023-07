O Flamengo cresceu e 'empurrou' o Palmeiras para a defesa, que apostava em contra-ataques. Após as entradas dos considerados titulares, a pressão do Rubro-Negro ficou mais efetiva, e Arrascaeta, que saiu do banco, anotou o gol que rendeu o empate ao time, com passe de Everton Ribeiro. A tônica do jogo seguiu a mesma até o final: Fla com a bola e mais perto do gol. Porém, o último lance do jogo foi no ataque do Palmeiras, com um gol de Murilo anulado corretamente por impedimento de "meio pé", que gerou até reclamação de torcedores do Palmeiras. Em relação à arbitragem, o lado rubro-negro pediu um pênalti em Everton Ribeiro na segunda etapa.