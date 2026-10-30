Retorno de lesionado amplia opções de Abel no Palmeiras

Vitor Roque voltou a atuar pelo Palmeiras na última quarta-feira, no empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu seus primeiros minutos em campo após pouco mais de duas semanas afastado em razão de uma torção no tornozelo, sofrida no clássico contra o Corinthians, no início do mês.

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Foram 15 minutos em campo, após entrar na vaga de Jhon Arias. O período foi importante para que o atacante retomasse gradualmente o ritmo de jogo e recuperasse a condição física visando à reta final da temporada. Conforme publicado anteriormente pela reportagem, o Palmeiras trabalhava para ter Vitor Roque à disposição no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, neste fim de semana.

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A evolução do jogador ao longo do período de recuperação, no entanto, permitiu à comissão técnica antecipar seu retorno aos gramados e dar ao camisa 9 alguns minutos de jogo pelo Campeonato Brasileiro antes do confronto eliminatório.

O retorno de Vitor Roque amplia as opções táticas de Abel Ferreira para a sequência da temporada. Uma das principais possibilidades é a retomada do trio de ataque, com o camisa 9 ao lado de Jhon Arias e Flaco López. Nesse cenário, um dos três meio-campistas deixaria a formação titular.

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Outra alternativa seria abandonar o esquema com três zagueiros para incluir o atacante entre os titulares. Internamente, essa possibilidade é considerada menos provável.

Vitor Roque convive com problemas físicos desde o início de 2026 e ainda não conseguiu emendar uma sequência de jogos na temporada. Durante o Campeonato Paulista, o atacante sofreu uma lesão no tornozelo e precisou atuar no sacrifício na final contra o Novorizontino, vencida pelo Palmeiras.

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Posteriormente, voltou a apresentar problemas na região e precisou passar por cirurgia após sofrer uma entrada na partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. A lesão mais recente ocorreu na goleada sobre o Corinthians, no Allianz Parque, em 11 de outubro.

Vitor Roque durante partida entre Palmeiras e Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Retorno de Vitor Roque reduz ausências no ataque

A volta de Vitor Roque aos gramados reduz em parte as ausências no setor ofensivo do Palmeiras. Para o próximo compromisso, Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho e Ramón Sosa.

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O camisa 10 trata um trauma na panturrilha sofrido durante a classificação sobre o Fluminense e ainda não iniciou o processo de transição física no gramado. Assim como Sosa, que trata uma lesão na coxa direita.

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