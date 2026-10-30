Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Retorno de lesionado amplia opções de Abel no Palmeiras

Vitor Roque atuou por 15 minutos no clássico com o Santos e vira opção para a ida da semifinal da Copa do Brasil

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
30/10/2026 09:35
Favorite o Lance! no Google
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras contra a LDU
Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)

Vitor Roque voltou a atuar pelo Palmeiras na última quarta-feira, no empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu seus primeiros minutos em campo após pouco mais de duas semanas afastado em razão de uma torção no tornozelo, sofrida no clássico contra o Corinthians, no início do mês.

+ Flamengo ganha rodada contra o Palmeiras e fica mais perto do título, mas mantém cautela

Foram 15 minutos em campo, após entrar na vaga de Jhon Arias. O período foi importante para que o atacante retomasse gradualmente o ritmo de jogo e recuperasse a condição física visando à reta final da temporada. Conforme publicado anteriormente pela reportagem, o Palmeiras trabalhava para ter Vitor Roque à disposição no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, neste fim de semana.

continua após a publicidade

A evolução do jogador ao longo do período de recuperação, no entanto, permitiu à comissão técnica antecipar seu retorno aos gramados e dar ao camisa 9 alguns minutos de jogo pelo Campeonato Brasileiro antes do confronto eliminatório.

O retorno de Vitor Roque amplia as opções táticas de Abel Ferreira para a sequência da temporada. Uma das principais possibilidades é a retomada do trio de ataque, com o camisa 9 ao lado de Jhon Arias e Flaco López. Nesse cenário, um dos três meio-campistas deixaria a formação titular.

continua após a publicidade

Outra alternativa seria abandonar o esquema com três zagueiros para incluir o atacante entre os titulares. Internamente, essa possibilidade é considerada menos provável.

Vitor Roque convive com problemas físicos desde o início de 2026 e ainda não conseguiu emendar uma sequência de jogos na temporada. Durante o Campeonato Paulista, o atacante sofreu uma lesão no tornozelo e precisou atuar no sacrifício na final contra o Novorizontino, vencida pelo Palmeiras.

continua após a publicidade

Posteriormente, voltou a apresentar problemas na região e precisou passar por cirurgia após sofrer uma entrada na partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. A lesão mais recente ocorreu na goleada sobre o Corinthians, no Allianz Parque, em 11 de outubro.

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro
Vitor Roque durante partida entre Palmeiras e Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Retorno de Vitor Roque reduz ausências no ataque

A volta de Vitor Roque aos gramados reduz em parte as ausências no setor ofensivo do Palmeiras. Para o próximo compromisso, Abel Ferreira não poderá contar com Paulinho e Ramón Sosa.

continua após a publicidade

O camisa 10 trata um trauma na panturrilha sofrido durante a classificação sobre o Fluminense e ainda não iniciou o processo de transição física no gramado. Assim como Sosa, que trata uma lesão na coxa direita.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rubro-Negro venceu o Vasco e abriu três pontos de vantagem do Alviverde (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Pintou o campeão? Flamengo dispara e Palmeiras despenca em corrida pelo título

Há 1 minuto
Craque do Barcelona comentou sobre contato rubro-negro (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

Há 48 minutos
Pedro e Lino, jogadores do Flamengo, celebram em campo com camisas brancas com faixa vermelha.

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras reage à goleada do Flamengo: 'Já era'

Há 4 horas
Goleiro do Grêmio em chute ao gol durante Grêmio x Weverton

Fora de Campo

Atuação de Weverton em Grêmio x Athletico vira assunto: 'Não merece'

Há 10 horas
Bola oficial da final da Libertadores 2026, com logotipo da competição e marca Puma, em estádio.

Futebol Internacional

Bola da final da Libertadores é revelada; veja fotos

Há 14 horas
Rodrigo Caetano e Ancelotti na convocação da Seleção

Seleção Brasileira

Rodrigo Caetano explica critérios da convocação da Seleção e fala sobre Flamengo e Palmeiras

Há 18 horas
Mais LANCE!
Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.

Palmeiras convive com desfalques e perde dupla para ida da Copa do Brasil

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Abel vê clássico equilibrado e aponta desafios do Palmeiras: 'Ando atrás de títulos'

Vitor Roque em ação pelo Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro

Palmeiras sente maratona, tropeça em clássico e fica à espera do Flamengo

Arthur, do Palmeiras, marca Gabigol, do Santos

Arthur comemora ponto em clássico e destaca recado de Abel: 'Força do grupo'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Palmeiras: Abel detona gramado da Vila e descarta abrir mão do Brasileirão por copas

Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate

Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28)

Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Jogadores do Manchester City comemoram gol durante partida, torcida ao fundo.

Ex-Palmeiras vira assunto após fazer gol pelo Manchester City: 'Brilhante'

Arias comemora gol do Palmeiras ao lado de Flaco López contra o Junior Barranquilla (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Abel define escalação do Palmeiras para encarar o Santos pelo Brasileirão

Gabigol chuta para defesa de Carlos Miguel em Santos x Palmeiras

Goleiros brilham e asseguram 0 a 0 entre Santos e Palmeiras

Raphael Veiga em ação pelo América do México (Foto: Reprodução Instagram)

De volta ao Palmeiras? América-MEX admite dificuldade para manter Raphael Veiga: 'Não é barato'