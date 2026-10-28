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Ex-Palmeiras vira assunto após fazer gol pelo Manchester City: 'Brilhante'

Zagueiro empata contra o Brighton e City avança nos pênaltis por 4 a 3

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 18:46
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Jogadores do Manchester City comemoram gol durante partida, torcida ao fundo.
Vitor Reis desvia falta na área e anota seu primeiro gol com a camisa do Manchester City (Foto: Peter Powell / AFP)

O Manchester City garantiu vaga na próxima fase da Copa da Liga Inglesa após empatar por 2 a 2 no tempo normal com o Brighton, nesta quarta-feira (28), e vencer nos pênaltis por 4 a 3. Na partida, o jovem zagueiro brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, marcou seu primeiro gol pelo clube inglês e foi decisivo para levar a decisão para as penalidades.

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O Brighton abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa com Yalcouyé, mas Kovacic empatou para os donos da casa aos 40 minutos. No início do segundo tempo, Rutter recolocou a equipe visitante em vantagem. Foi aos 27 minutos da etapa final que Vitor Reis aproveitou falta cobrada por Rayan Cherki, desviou na grande área e igualou o marcador, garantindo a disputa na marca da cal.

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Dois jogadores do Manchester City comemoram; o da frente aponta, sorrindo, enquanto o outro vem atrás.
Vitor Reis desvia falta na área e anota seu primeiro gol com a camisa do Manchester City (Foto: Peter Powell / AFP)

Nas redes sociais, torcedores dos Citizens rasgaram elogios ao defensor brasileiro de 20 anos, classificando sua atuação como "brilhante". Veja a repercussão:

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