Ex-Palmeiras vira assunto após fazer gol pelo Manchester City: 'Brilhante'
Zagueiro empata contra o Brighton e City avança nos pênaltis por 4 a 3
O Manchester City garantiu vaga na próxima fase da Copa da Liga Inglesa após empatar por 2 a 2 no tempo normal com o Brighton, nesta quarta-feira (28), e vencer nos pênaltis por 4 a 3. Na partida, o jovem zagueiro brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, marcou seu primeiro gol pelo clube inglês e foi decisivo para levar a decisão para as penalidades.
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O Brighton abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa com Yalcouyé, mas Kovacic empatou para os donos da casa aos 40 minutos. No início do segundo tempo, Rutter recolocou a equipe visitante em vantagem. Foi aos 27 minutos da etapa final que Vitor Reis aproveitou falta cobrada por Rayan Cherki, desviou na grande área e igualou o marcador, garantindo a disputa na marca da cal.
Nas redes sociais, torcedores dos Citizens rasgaram elogios ao defensor brasileiro de 20 anos, classificando sua atuação como "brilhante". Veja a repercussão:
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