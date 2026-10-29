Palmeiras sente maratona, tropeça em clássico e fica à espera do Flamengo

O Palmeiras tropeçou diante do Santos e deixou dois pontos pelo caminho na disputa com o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (28), as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, em jogo de muita disputa física e pouca criatividade. Com o resultado, o Alviverde permanece na vice-liderança, independentemente do desempenho do rival carioca no restante da rodada.

+ Palmeiras: Abel detona gramado da Vila e descarta abrir mão do Brasileirão por copas

A maratona enfrentada pelo elenco aparece como a principal responsável pelo resultado. Menção honrosa para o gramado da Vila Belmiro, repleto de imperfeições e poças d'água, que atrapalharam o plano de jogo de ambas as equipes. Cada uma à sua maneira.

continua após a publicidade

São ainda três títulos em disputa, com a semifinal da Copa do Brasil no caminho e a pressão a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, um elenco desgastado pela sequência de jogos decisivos e com desfalques no setor ofensivo, que reduzem as opções da comissão técnica e aumentam a sobrecarga sobre os titulares Flaco López e Jhon Arias.

O objetivo, no entanto, segue o mesmo: lutar até o fim pela tríplice coroa inédita no futebol brasileiro. Seja da forma que for, entre atuações convincentes e a conquista dos três pontos, Abel Ferreira tem uma decisão clara.

continua após a publicidade

- Não procuro marcas, recordes, ando a procura de títulos. No fim vou dizer se foi ponto ganho ou perdido - apontou Abel Ferreira, que completou.

- Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer amanhã (partida do Flamengo, pelo Brasileirão). Não vou mudar o meu discurso, ficar mais ou menos difícil. Não sei o que vai acontecer amanhã. Encarar os jogos da forma que temos que encarar - explicou.

continua após a publicidade

A disputa pelo Brasileirão ganha, agora, novos contornos. O primeiro passo é torcer por um tropeço do Flamengo no clássico contra o Vasco, para que o Palmeiras siga dependendo apenas dos próprios resultados para conquistar o título. Depois, o foco se volta para a Copa do Brasil, competição em que o Alviverde ainda tem pela frente a semifinal contra o Vasco, disputada em jogos de ida e volta.

As próximas semanas exigirão mudanças de rota e de foco, com o dia 28 de novembro já marcado no horizonte alviverde. Nas copas, o Palmeiras depende apenas das próprias forças para chegar ao destino final. No Brasileirão, o caminho é mais tortuoso: será preciso torcer por tropeços do rival, manter a distância sob controle na tabela e, sobretudo, transformar o confronto direto da 36ª rodada em um ponto de virada na corrida pelo título.

continua após a publicidade

Santos e Palmeiras empataram sem gols pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São oito jogos confirmados pela frente, com um nono no horizonte em caso de classificação na Copa do Brasil. Diferentes frentes, pouco tempo para recuperação e uma missão em comum: manter o ímpeto do primeiro semestre, coroado com a conquista do Paulistão, e encerrar a temporada com novos títulos, após um 2025 sem taças.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal nce! Palmeiras