Palmeiras sente maratona, tropeça em clássico e fica à espera do Flamengo
Empate sem gols com o Santos mantém Alviverde na vice-liderança e dificulta busca pelo título do Brasileirão
O Palmeiras tropeçou diante do Santos e deixou dois pontos pelo caminho na disputa com o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (28), as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro, em jogo de muita disputa física e pouca criatividade. Com o resultado, o Alviverde permanece na vice-liderança, independentemente do desempenho do rival carioca no restante da rodada.
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A maratona enfrentada pelo elenco aparece como a principal responsável pelo resultado. Menção honrosa para o gramado da Vila Belmiro, repleto de imperfeições e poças d'água, que atrapalharam o plano de jogo de ambas as equipes. Cada uma à sua maneira.
São ainda três títulos em disputa, com a semifinal da Copa do Brasil no caminho e a pressão a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, um elenco desgastado pela sequência de jogos decisivos e com desfalques no setor ofensivo, que reduzem as opções da comissão técnica e aumentam a sobrecarga sobre os titulares Flaco López e Jhon Arias.
O objetivo, no entanto, segue o mesmo: lutar até o fim pela tríplice coroa inédita no futebol brasileiro. Seja da forma que for, entre atuações convincentes e a conquista dos três pontos, Abel Ferreira tem uma decisão clara.
- Não procuro marcas, recordes, ando a procura de títulos. No fim vou dizer se foi ponto ganho ou perdido - apontou Abel Ferreira, que completou.
- Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer amanhã (partida do Flamengo, pelo Brasileirão). Não vou mudar o meu discurso, ficar mais ou menos difícil. Não sei o que vai acontecer amanhã. Encarar os jogos da forma que temos que encarar - explicou.
A disputa pelo Brasileirão ganha, agora, novos contornos. O primeiro passo é torcer por um tropeço do Flamengo no clássico contra o Vasco, para que o Palmeiras siga dependendo apenas dos próprios resultados para conquistar o título. Depois, o foco se volta para a Copa do Brasil, competição em que o Alviverde ainda tem pela frente a semifinal contra o Vasco, disputada em jogos de ida e volta.
As próximas semanas exigirão mudanças de rota e de foco, com o dia 28 de novembro já marcado no horizonte alviverde. Nas copas, o Palmeiras depende apenas das próprias forças para chegar ao destino final. No Brasileirão, o caminho é mais tortuoso: será preciso torcer por tropeços do rival, manter a distância sob controle na tabela e, sobretudo, transformar o confronto direto da 36ª rodada em um ponto de virada na corrida pelo título.
São oito jogos confirmados pela frente, com um nono no horizonte em caso de classificação na Copa do Brasil. Diferentes frentes, pouco tempo para recuperação e uma missão em comum: manter o ímpeto do primeiro semestre, coroado com a conquista do Paulistão, e encerrar a temporada com novos títulos, após um 2025 sem taças.
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