- Em função das elevadas temperaturas, como todos tem acompanhado, inclusive passando muito da média histórica da cidade de São Paulo, o termoplástico colocado na composição da formação do gramado sintético do Allianz Parque, tem apresentado um problema já identificado, onde ocorre o fato desse termoplástico derreter e se tornar uma pasta. Outro agravante, além das altas temperaturas, constatamos que a poluição também provoca seus efeitos no termoplástico, pois a gordura faz com que potencialize esse problema do termoplástico - explicou a Soccer Grass através de nota oficial.