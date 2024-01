Pela terceira rodada do Paulistão, Palmeiras e Santos farão o primeiro clássico paulista do ano, duelo marcado para este domingo (28), às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo. As duas equipes estão invictas na competição até o momento, mas apenas o Peixe tem 100% de aproveitamento na competição estadual, já que o Verdão empatou uma partida.