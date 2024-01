Após Abel Ferreira reclamar publicamente do gramado do Allianz Parque ao final da temporada passada, o Verdão já lesionou um importante jogador do elenco no primeiro jogo em casa deste ano, e dentro do clube existe a suspeita que a lesão de Bruno Rodrigues ocorreu por pura falta de manutenção da adminstradora do estádio com o gramado.