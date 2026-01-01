Elenco do Palmeiras tem data marcada para reapresentação; Abel Ferreira chegará depois

O elenco do Palmeiras se prepara para se reapresentar na Academia de Futebol neste domingo (4), após um período de férias em dezembro, quando a temporada de 2025 se encerrou. O início dos trabalhos acontecerá menos de uma semana antes da estreia do time no Campeonato Paulista, mas o técnico Abel Ferreira chegará à capital paulista um pouco depois.

Como já é de costume todo ano, o português ganhará uns dias a mais de férias e é esperado para se juntar ao elenco até o dia 8, ou seja, às vésperas do duelo contra a Portuguesa, marcado para o dia 10, às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela primeira rodada.

Neste início de 2026, apenas o atacante Paulinho, em fase final de recuperação de cirurgia na perna direita, e o volante Lucas Evangelista, que realizou cirurgia em outubro depois de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita, devem demorar algumas semanas a mais para ficar à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o goleiro Weverton, desfalque na reta final da temporada alviverde em razão de uma fissura na mão direita, não parou nas férias e seguiu treinando em busca de retomar a titularidade no time de Abel Ferreira. A disputa por posição é com Carlos Miguel, enquanto Marcelo Lomba corre por fora.

