Palmeiras x Capivariano: FPF detalha arbitragem para as quartas do Paulistão

Responsável pela organização do Campeonato Paulista, a FPF divulgou nesta sexta-feira (20) a escala de arbitragem para a partida entre Palmeiras e Capivariano, na Arena Barueri, em confronto válido pelas quartas de final do estadual.

Edina Alves Batista será a responsável por comandar a partida, enquanto Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira atuarão como auxiliares. O VAR, por sua vez, ficará sob responsabilidade de Thiago Luis Scarascati.

O Palmeiras enfrenta o Capivariano após assegurar a segunda colocação geral na primeira fase do Paulistão, empatado em pontos com o Novorizontino, que levou vantagem nos critérios de desempate.

Ao todo, foram cinco vitórias, um emapte e duas derrotas na primera fase do Paulistão. Nos clássicos, o Palmeiras manteve aproveitmaneto perfeito, com três vitórias, incluindo uma por 1 a 0 sobre o COrinthians, na Neo Química Arena, com gol do atacante argentino Flaco López.

Com isso, o Palmeiras terá a vantagem de disputar o mata-mata como mandante. A partida será realizada na Arena Barueri, uma vez que o gramado do Allianz Parque segue em reformas para melhoria e modernização do piso sintético. A previsão de liberação está prevista para o início de março, com possibilidade de o estádio estar disponível em uma eventual decisão do torneio.

Flaco López comemora gol do Palmeiras na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela primeira fase do Paulistão (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) <br>

