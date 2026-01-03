Palmeiras mexe em quase todos os setores e coloca reformulação à prova no Paulistão

Um novo Palmeiras. Foi praticamente isso que aconteceu com o elenco alviverde no período de um ano, quando iniciou a temporada de 2025 e agora, que está prestes a começar a de 2026, contra a mesma Portuguesa, em partida marcada para o próximo dia 10, às 20h30 (de Brasília), no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

A série de mudanças que aconteceu com a equipe desde aquele duelo mostra que poucos jogadores que atuaram como titulares contra a mesma Lusa pela última vez permanecem em alta para a disputa deste Estadual.

Naquela ocasião, o técnico Abel Ferreira optou por escalar um time misto, com os seguintes atletas: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Richard Ríos, Fabinho e Rômulo; Mauricio, Estêvão e Thalys. Ou seja, apenas três deles permanecem na equipe, e nem todos com o status de titular.

O goleiro Weverton perdeu a titularidade em outubro, quando teve uma fissura na mão direita e deu lugar a Carlos Miguel nos jogos decisivos do Palmeiras. Agora, o jogador luta para retornar ao seu posto. O mesmo aconteceu com Mauricio, que teve um início de muito destaque no Palmeiras, inclusive balançando as redes duas vezes naquela estreia, mas uma lesão comprometeu parte da temporada do meia.

Já o zagueiro Murilo, entre momentos de altos e baixos em 2025, ainda deve ficar entre os 11 principais jogadores, ou ao menos revezando com Bruno Fuchs a posição ao lado de Gustavo Gómez.

São mudanças em praticamente todos os setores, mas se há uma posição que, apesar das mudanças ainda empolga, é o ataque: Flaco López e Vitor Roque, juntos, marcaram 45 gols, sendo 25 do argentino e 20 do brasileiro em 2025.

Apesar das diferenças e alterações, o Verdão não pode oscilar mais uma vez na fase de grupos do Estadual. Na última edição, foi para a última rodada nem sequer precisando apenas de suas forças para avançar, mas conseguiu. Agora, o elenco quer afastar o fantasma da última final para começar a temporada com voos mais altos.

