O Palmeiras treinou nesta manhã de sexta-feira (20), na Academia de Futebol, e seguiu preparação para enfretar o Capivariano, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O elenco realizou ativação no CT e, posteriormente, foi ao gramado para um trabalho tático sob supervisão da comissão técnica.

O Palmeiras ainda realizará uma última atividade no sábado (20), antes de seguir para Barueri, onde enfrenta o Capivariano.

O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, cumpriu cronograma na parte interna da Academia de Futebol, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e também realizou atividades no gramado. Com isso, segue como desfalque para o jogo do Paulistão.

Ao término das atividades, Khellven concedeu entrevista à TV oficial do clube e comentou a evolução do elenco, classificado ao mata-mata do campeonato estadual e atual líder do Brasileirão, com sete pontos em três rodadas.

- Apesar do pouco tempo de preparação, fomos pegando o ritmo e nos entrosando mais. Acho que estamos assimilando bem as informações que o Abel nos passa, a cada jogo vamos melhorando. Claro, ainda estamos longe do nosso ideal, mas a gente vai a cada jogo tentando melhorar. Estamos bem no Brasileiro também, agora começa o mata-mata do Paulista e teremos atenção redobrada contra o Capivariano - explicou o lateral-direito.

- Jogo de mata-mata… O nome já diz por si só, é sempre muito difícil. O Capivariano é uma equipe muito boa e qualificada. Temos de ter total atenção e seguir o que estamos fazendo. A cada jogo, estamos melhorando e temos de botar em prática as nossas ideias e tentar buscar a vitória. Em todos os nossos jogos em Barueri, a torcida está de parabéns, vem cantando e nos empurrando. É muito importante o apoio deles e no sábado a gente espera a mesma coisa - completou.

Khellven e Vitor Roque devem retornar para a escalação titular do Palmeiras para o confronto contra o Capivariano (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.

