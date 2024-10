Raphael Veiga tem chance de ouro para retomar protagonismo no Palmeiras

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O meia Raphael Veiga terá uma oportunidade de ouro para retomar o protagonismo na equipe do Palmeiras. Isso porque o camisa 23 deve ganhar a vaga de titular do meio-campo no lugar do recém-lesionado Maurício.

Após as eliminações do Verdão nos mata-matas, Veiga acabou sacado do time pelo técnico Abel Ferreira. Em seu lugar, entrou justamente Maurício, que se firmou na posição com boas atuações diante de Cuiabá, Athletico-PR e Criciúma, especialmente.

Ainda assim, o camisa 23 não foi totalmente escanteado do time e costumava entrar durante o segundo tempo das partidas. Contra o Criciúma, por exemplo, o meia entrou no segundo tempo e marcou um belo gol de falta, que marcou o início do seu "renascimento" na equipe.

Com a lesão de Estêvão, titular absoluto da equipe, poucos dias antes da pausa para a Data Fifa, Raphael Veiga viu surgir uma nova oportunidade entre os titulares da equipe, embora em uma nova posição: a de ponta-armador, que deixa a lateral do campo para atuar pelo meio durante as partidas.

Com a volta de Estêvão, no entanto, a tendência era de que o camisa 23 voltasse para a reserva, mesmo após apresentar bom desempenho na nova função.

A lesão de Maurício, porém, abre mais uma oportunidade para Veiga e, desta vez, na sua posição: centralizado, como meia-atacante, chegando de trás para finalizar as jogadas - anteriormente, o jogador vinha atuando como ponta-armador, que cai sempre por dentro para gerar superioridade numérica.

Ao todo na temporada, Raphael Veiga atuou em 49 jogos, marcou 14 gols e deu sete assistências.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (20), às 19h (hora de Brasília), para encarar o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Raphael Veiga comemora um de seus gols marcados sobre o Atlético-MG na vitória do Palmeiras por 2 a 1 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)]

