Cinco motivos para o Palmeiras sonhar com o tri do Brasileirão

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ao lado de Estêvão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 12/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Eliminado das Copas, o Palmeiras centraliza seus esforços na conquista do tricampeonato brasileiro. Na vice-liderança da competição, a equipe comandada por Abel Ferreira soma 57 pontos, três atrás do Botafogo.

+ Palmeiras: Abel Ferreira ganha reforço para reta final do Brasileirão

Com nove rodadas para o fim do Brasileirão, o Palmeiras aposta no retrospecto positivo da última temporada, além de virtudes do atual grupo, para conquistar seu décimo terceiro título nacional.

Tempo de recuperação e retorno dos lesionados

O período sem partidas durante a Data Fifa é fundamental para o departamento médico recuperar jogadores lesionados. Além de Estêvão, principal destaque da equipe na temporada, a comissão técnica recebeu o retorno do lateral-direito Mayke, recuperado de uma lesão na panturrilha direita.

Com isso, Abel Ferreira terá praticamente todo o elenco à disposição para a reta final de temporada. Apenas o lateral Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que realizaram procedimentos cirúrgicos no joelho, permanecem afastados.

Sequência invicta no Brasileirão

Após um início instável de competição, o Palmeiras está há nove partidas invicto no Campeonato Brasileiro - a última vez que o clube engatou essa sequência foi entre abril e junho, quando venceram dez jogos seguidos e, consequentemente, conquistaram o título.

A última derrota da equipe aconteceu no dia 27 de junho. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu para o Vitória no dia 27 de junho, por 2 a 0, no Allianz Parque.

Partidas no período:

Internacional 1 x 1 Palmeiras

Flamengo 1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Palmeiras 5 x 0 Cuiabá

Athletico 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 5 x 0 Criciúma

Vasco 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG

RB Bragantino 0 x 0 Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Joia da base

Se Endrick foi um dos principais responsáveis pela arrancada do Palmeiras na última temporada, Estêvão assumiu o papel em 2024. Crias da Academia, ambos estrearam antes dos 18 anos na equipe profissional e ganharam posição de destaque na equipe.

Estevão, inclusive, acumula números melhores em relação ao jogador do Real Madrid. O camisa 41 é o líder do Palmeiras em participações em gols na temporada - 15 gols e 10 assistências em 44 partidas, sendo 16 delas no Brasileirão.

Estevão comemora um gol do Palmeiras, em partida do Brasileirão-2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números defensivos

Abel Ferreira é conhecido por montar equipes estáveis defensivamente à frente do Palmeiras, algo que se repete nesta competição. Em 29 rodadas, o Verdão permitiu apenas 20 gols para equipes adversárias e acumula um saldo positivo de 26 tentos.

Melhor defesa da competição, o clube paulista retomou a solidez defensiva nas últimas partidas e concedeu apenas um gol nos últimos seis compromissos (na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG).

Confronto direto

Assim como na temporada passada, Palmeiras e Botafogo voltarão a se enfrentar em momento decisivo na competição. O duelo, válido pela 36ª rodada, está marcado para o dia 1º de dezembro, no Allianz Parque.

A virada épica por 4 a 3 no Estádio Nilton Santos, capitaneada pelo garoto Endrick, deixou o Verdão a exatos três pontos do Glorioso, líder da competição à época. Após o triunfo, a equipe de Abel Ferreira engatou ótima sequência, tirou a vantagem na tabela de classificação e conquistou o título brasileiro ao empatar com o Cruzeiro na rodada derradeira.