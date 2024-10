Maurício sofre lesão e pode desfalcar Palmeiras até o fim do ano

Maurício vinha atuando como titular do Palmeiras antes da pausa para a Data Fifa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 15:01 • São Paulo (SP)

O meia Maurício, do Palmeiras, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e pode não atuar mais na temporada. Isso porque, embora não seja necessária intervenção cirúrgica, o tempo de recuperação do atleta pode ser superior ao período restante até o final do Brasileirão.

A contusão foi causada por uma pancada no treino da última sexta-feira (11). O jogador foi submetido a exames e foi constatado um trauma no local. O Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube já está cuidando do atleta.

Maurício foi contratado pelo Palmeiras nesta temporada junto ao Internacional e tinha se firmado como titular da equipe nos últimos jogos antes da Data Fifa. Inicialmente, o meia ocupou a vaga de Raphael Veiga, que se tornou reserva. Com a lesão de Estêvão, os dois meias passaram a atuar juntos. O camisa 23, inclusive, deve se tornar o substituto de Maurício na equipe titular.

O meia atuou em 13 partidas pelo Verdão (sendo oito como titular), nas quais marcou 3 gols e não deu passes para gol.

