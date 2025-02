Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quinta-feira (6), em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O confronto será transmitido pelo canal TNT Sports, através do streaming Max. ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

Após vencer o Santos no primeiro clássico do ano, o Palmeiras agora enfrenta o Corinthians, no primeiro Derby de 2025. Na última rodada, o Verdão goleou o Guarani, no Brinco de Ouro, por 4 a 1.

O Corinthians, por sua vez, vem de vitória sobre o Novorizontino fora de casa em jogo adiantado da 11ª rodada. Com o resultado, o time comandado por Ramón Díaz foi aos 18 pontos e assumiu a liderança do Grupo A.

continua após a publicidade

➡️ Neymar é registrado no BID e aguarda inscrição no Paulistão para estrear pelo Santos

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TNT Sports e Max

🟨 Arbitragem: Raphael Claus

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

📺 VAR: Daiane Muniz

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Estêvão e Flaco López.



CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, André Carrillo e Igor Coronado; Depay e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians