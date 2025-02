Weverton chega ao 33º Dérbi pelo Palmeiras e quer ampliar vantagem sobre o Corinthians

Weverton terá mais um Dérbi em sua carreira. Revelado pelo Corinthians, foi no Palmeiras que o goleiro se consolidou e conquistou a maioria de seus títulos. O jogador estará em campo nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, quando as equipes se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️O que mudou no Palmeiras e no Corinthians desde o ‘Dérbi da Cabeça de Porco’?

Na vitória por 4 a 1 contra o Guarani, no último domingo (2), Weverton completou 400 partidas pelo Palmeiras. O clássico desta quinta-feira (6) será o 33º do goleiro defendendo o Verdão contra a equipe que o revelou, em meados de 2008, quando sequer entrou em campo.

Após a trajetória no Corinthians, teve passagens por Remo, Botafogo-SP, Portuguesa, até que defendeu o Athletico Paranaense, onde se destacou e ganhou projeção nacional. Em 2018, se transferiu ao Palmeiras, onde já conquistou 12 títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

continua após a publicidade

Contra o clube alvinegro, Weverton esteve presente no título do Paulistão de 2020, quando o Palmeiras bateu o rival em uma decisão de pênaltis, no Allianz Parque. O jogador leva vantagem sobre o Timão, foram dez vitórias contra nove do adversário.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— Dérbi é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor. O dia após o Derby é sempre diferente para quem ganha, o torcedor tem a alegria de vestir a camisa para ir ao trabalho e à escola, fica de cabeça erguida e de peito estufado e a gente sabe que tudo isso depende da nossa performance e daquilo que vamos produzir em campo para levar esse orgulho para o torcedor - disse o jogador.

continua após a publicidade

Weverton disputou 400 jogos pelo Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Retrospecto do Weverton contra o Corinthians