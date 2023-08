O volante, que não faz parte dos planos de Abel Ferreira para a temporada, é um dos grandes destaques da base alviverde, tendo conquistado vários títulos. Com a camisa do Verdão, Pedro foi bicampeão da Copinha (2022 e 2023), campeão do Brasileirão sub-20 (2022), das Copa do Brasil sub-20 (2022), dos Paulistas sub-13 (2016) e sub-20 (2022), da Copa do Brasil sub-17 e da Supercopa sub-17.