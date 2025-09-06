Palmeiras vence Sevilla com gol nos acréscimos e chega à semi do Mundial sub-17
Adversário do Alviverde será definido através de sorteio; próximo compromisso acontece na segunda-feira (8)
O Palmeiras venceu o Sevilla por 2 a 1 neste sábado (6), no Estádio Ciudad de Lucena, em Córdoba, na Espanha, pelas quartas do Mundial de Clubes sub-17. Os gols do Verdão foram marcados por Juan Gabriel e Vinicius, já nos acréscimos da segunda etapa.
O adversário do Palmeiras na semifinal, que será disputada na segunda-feira (8), sera definido através de sorteio. Todas as partidas das quartas acontecem neste sábado.
As Crias de Academia venceram seus quatro compromissos até o momento, incluindo uma vitória sobre o Real madrid, e somam dez gols marcados e apenas dois sofridos.
Escalação do Palmeiras
Luiz Fernando; Niakson, Guilherme Lira (Fred), Luccas Ramon (Luiz Santana) e Kauã Nunes; Luis Pacheco (Lucas Gabriel) e Ruan Yago (Lucas Quitzau); Thauan (Wesley), Juan Gabriel (Vinicius), Juan Francisco (Juliano) e Eduardo (Kaique Gabriel). Técnico: Artur Itiro.
Escalação do Sevilla
Carlos Armando Mota; Adan Pablo, Alejandro Paz, Moises Conde e Fabian Ortega; Luis Valenzuela, Marcos Moya e Luis Gil; Rene Romero, Alvaro Rodrigues e Bacar Cisse.
Confira as partidas do Verdão na primeira fase do Mundial Sub-17:
01/09: Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Bétis-ESP – El Pandero
Gols: Juan Gabriel e Juliano
02/09: Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP – Maria Dolores Jiménez Guardeño
Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano
04/09: Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras – Pozoblanco
Gols: Juan Francisco e Ruan Yago
Após os jogos da primeira fase, os times realizam uma pequena disputa de pênaltis, com três batidas cada, para eventual desempate na classificação.
Veja os inscritos do Palmeiras no Mundial Sub-17:
Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08);
Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08);
Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08);
Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08);
Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08).
