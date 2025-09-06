menu hamburguer
Palmeiras vence Sevilla com gol nos acréscimos e chega à semi do Mundial sub-17

Adversário do Alviverde será definido através de sorteio; próximo compromisso acontece na segunda-feira (8)

imagem cameraPalmeiras derrotou o Sevilla por 2 a 1 (Foto: Reprodução/TV Palmeiras)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
17:16
  Mais Notícias

O Palmeiras venceu o Sevilla por 2 a 1 neste sábado (6), no Estádio Ciudad de Lucena, em Córdoba, na Espanha, pelas quartas do Mundial de Clubes sub-17. Os gols do Verdão foram marcados por Juan Gabriel e Vinicius, já nos acréscimos da segunda etapa.

+ Dupla desfalca Palmeiras em jogo-treino e segue trabalho de recuperação física

O adversário do Palmeiras na semifinal, que será disputada na segunda-feira (8), sera definido através de sorteio. Todas as partidas das quartas acontecem neste sábado.

As Crias de Academia venceram seus quatro compromissos até o momento, incluindo uma vitória sobre o Real madrid, e somam dez gols marcados e apenas dois sofridos.

Elenco do Palmeiras no Mundial sub-17, realizado na Espanha (Foto: Pedro Nascimento / Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Luiz Fernando; Niakson, Guilherme Lira (Fred), Luccas Ramon (Luiz Santana) e Kauã Nunes; Luis Pacheco (Lucas Gabriel) e Ruan Yago (Lucas Quitzau); Thauan (Wesley), Juan Gabriel (Vinicius), Juan Francisco (Juliano) e Eduardo (Kaique Gabriel). Técnico: Artur Itiro.

Escalação do Sevilla

Carlos Armando Mota; Adan Pablo, Alejandro Paz, Moises Conde e Fabian Ortega; Luis Valenzuela, Marcos Moya e Luis Gil; Rene Romero, Alvaro Rodrigues e Bacar Cisse.

Confira as partidas do Verdão na primeira fase do Mundial Sub-17:

01/09: Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Bétis-ESP – El Pandero
Gols: Juan Gabriel e Juliano

02/09: Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP – Maria Dolores Jiménez Guardeño
Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano

04/09: Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras – Pozoblanco
Gols: Juan Francisco e Ruan Yago

Após os jogos da primeira fase, os times realizam uma pequena disputa de pênaltis, com três batidas cada, para eventual desempate na classificação.

Veja os inscritos do Palmeiras no Mundial Sub-17:

Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08);
Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08);
Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08);
Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08);
Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08).

