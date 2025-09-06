Andreas Pereira se apresenta à Seleção, e Palmeiras chega a 6 convocados; veja lista
Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai); Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai); e Flaco López (Argentina) fecham a lista de selecionados
Andreas Pereira, última contratação do Palmeiras na janela de transferências, se apresentou à Seleção Brasileira neste sábado (6) para iniciar a preparação para o duelo contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.
Desejo antigo da diretoria alviverde, Andreas custou 10 milhões de euros aos cofres do clube e retornou à Amarelinha antes mesmo de estrear com a camisa do Verdão.
- Tinha chegado ao hotel com a minha esposa e estava conversando com ela quando recebi uma ligação do Sérgio Dimas (supervisor geral de seleções masculinas da CBF). Eu pensei que ele estivesse entrando em contato para me parabenizar pela transferência para o Palmeiras ou me dar boas-vindas. Começamos a conversar e ele me avisou de que eu estava sendo convocado. Para mim, é sempre um orgulho poder representar o Brasil. Seguir defendendo a Seleção é uma alegria e um grande objetivo que eu tenho - comentou.
Já classificado para o próximo Mundial, o Brasil terá pela frente a altitude de El Alto no último compromisso oficial da equipe nesta Data Fifa. Essa pode ser, inclusive, a primeira vez que o meia atua nessas condições.
- É uma sensação incrível. Já é muito bom voltar ao Brasil, estar aqui mais perto dos meus familiares, e agora chega essa notícia, fiquei muito feliz, minha família também. Estou bem ansioso, vai ser a primeira vez que vou jogar em uma altitude assim, uma experiência diferente, e quero me preparar bem para fazer o meu melhor - revelou.
Lista de convocados do Palmeiras
Com a convocação de Andreas Pereira para defender a Seleção Brasileira, o Palmeiras chegou à marca de seis atletas selecionados nesta Data Fifa. Além do meia, também foram chamados Flaco López (Argentina), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), além de Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai).
