Em 1999, o Palmeiras aplicou a maior goleada de sua história. O Verdão bateu o combinado de Val D’Aosta, da Itália, por incríveis 15 a 0, no estádio US Villeneuve, no dia 15 de julho. Os gols foram marcados por Júnior, Zinho, Edmílson, Jackson (três vezes), Evair (duas vezes), Euller (duas vezes), Paulo Assunção, Oséas e Juliano (três vezes).