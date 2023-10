Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Dudu soma 443 jogos e 11 títulos pelo clube: Campeonato Brasileiro (2016, 2018 e 2022); Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023); Conmebol Libertadores (2020 e 2021); Copa do Brasil (2015); Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Com 88 gols marcados e 102 assistências, é o maior artilheiro do Século XXI e principal garçom do atual elenco.