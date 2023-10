Escalado de centroavante na partida contra o RB Bragantino no último domingo (1), a jovem promessa balançou a rede, e vive sim, a expectativa de ser o protagonista da decisão de logo mais. Com sua velocidade e habilidade, Endrick pode ser uma opção surpresa pelo lado esquerdo do ataque, deslocando Rony para as laterais. A presença do atacante no time traz mais poder de fogo ao Palmeiras, já que ele precisou de menos minutos em campo para marcar gols, comparado a Rony e Flaco López. Com sua escalação, o Boca Juniors certamente estará preocupado com o jovem atleta. A presença de Endrick seria o grande fator novo e um trunfo para o Palmeiras na disputa contra os argentinos.